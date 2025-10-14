広島が13日、今月23日に行われるドラフトで創価大の内野手・立石正広（4年=山口・高川学園、右投げ右打ち）を1位指名することを公表した。広島の事前公表は2024年の明大・宗山塁、23年の青学大・常広羽也斗、22年の苫小牧中央高・斉藤優汰に続いて4年連続、3年連続での12球団最速となった。【もっと読む】スカウトが指摘…今秋ドラ1候補の創価大・立石正弘が抱える“本当のキズ”「昨年のドラフトでは、事前に1位指名を公表した