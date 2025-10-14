ビットコイン下落、米中摩擦再燃でリスク回避の動き ビットコイン（ドル） ビットコイン＝113144.81（-2673.61-2.31%） ビットコイン（円建・参考値） （円建て）＝1718万5565（-406095-2.31%） ※円はドル円相場からの計算値