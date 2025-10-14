日本時間１５時００分に英ILO失業率（8月）、雇用統計（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 ILO失業率（8月）15:00 予想4.7%前回4.7%（ILO失業率) 雇用統計（9月）15:00 予想N/A前回4.4%（失業率) 予想N/A前回1.74万件（失業保険申請件数)