【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ 8月5日から続く上昇トレンドから史上最高値更新を続けたスイス円は、先々週いったん調整が入ったものの、自民党総裁選を受けた円全面安に再び円売りとなり、再び史上最高値を更新する上昇。8日に191円10銭台を付けた。その後は円安の調整が入ったが、スイス買いが継続したため、ほかのクロス円に比べて動きが落ち着いている。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 19