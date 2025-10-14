米株価指数先物時間外取引下げ幅拡大、ダウ222ドル安米中摩擦再燃 東京時間14:50現在 ダウ平均先物DEC 25月限46076.00（-222.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6647.00（-47.75-0.71%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24690.25（-232.00-0.93%）