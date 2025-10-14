消費者物価指数（確報）（9月）15:00 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（前月比) 結果2.4% 予想2.4%前回2.4%（前年比) 結果0.2% 予想0.2%前回0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 結果2.4% 予想2.4%前回2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)