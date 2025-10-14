※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話ばかりで教師陣を困惑させる非常勤講師・岡田。生徒への暴言や冷たい対応が問題視され、真山や校長の注意にも反省する気はない。その後、彼の母との初対面で「化粧が濃い」と笑われ、翌朝の気分は最悪。さらに授業では普段おとなしい生徒たちが騒ぎだし、気を引こうと彼の実家訪問の話をするが無視され