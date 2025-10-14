高島屋 [東証Ｐ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結営業利益は前年同期比17.8％減の236億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の500億円→525億円(前期は575億円)に5.0％上方修正し、減益率が13.0％減→8.7％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結営業利益は前年同期比0.4％増の2