白鳩は大幅続落している。同社は前週末１０日の取引終了後、２５年１１月期第２四半期（３～８月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想（今期は９カ月の変則決算）を下方修正した。売上高予想をこれまでの４８億５３００万円から４４億７０００万円、営業損益を２１００万円の黒字から５７００万円の赤字、最終損益を４億５５００万円の黒字から３億８１００万円の黒字に引き下げた。営業損益が赤字に転落する見通し