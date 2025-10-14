午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１９３、値下がり銘柄数は１３９４、変わらずは２４銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは海運、小売。値下がりで目立つのは電気機器、証券・商品、ゴム製品、医薬品、非鉄金属、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS