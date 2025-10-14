リテールパートナーズ [東証Ｐ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比5.0％増の39.5億円に伸びたが、通期計画の84億円に対する進捗率は47.0％にとどまり、5年平均の50.3％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.0％増の44.4億円に伸びる計算になる。