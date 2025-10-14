スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、選手の酷使をめぐって批判を浴びていることについて心境を語った。13日、スペイン紙『アス』が伝えている。10月の代表ウィークでも、FIFAワールドカップ26欧州予選の2試合に臨んでいるスペイン代表は、11日のジョージア戦に2−0と勝利しており、開幕3連勝発進と順調な滑り出しを見せている。その一方で、3日のメンバー発表以降、FWラミン・ヤマル、MFロドリ、CBディーン