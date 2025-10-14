2025年10月13日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、今年のノーベル経済学賞受賞者が「欧州は米国と中国に学べ」と呼び掛けたことを報じた。記事は、今年のノーベル経済学賞がジョエル・モキイア氏、フィリップ・アギヨン氏、ピーター・ホーウィット氏の3人に授与されたと紹介。モキイア氏は米国ノースウェスタン大学の教授で、技術進歩を通じて持続的成長を実現するための必要条件を歴史的観察により明らかにした