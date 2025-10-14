サンデー [東証Ｓ] が10月14日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の経常利益(非連結)は前年同期比24.5％増の1億9300万円に伸び、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は62.3％に達したものの、5年平均の91.7％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の経常損益は1億1700万円の黒字(前年同期は4億1700万円の赤字)に浮上する計算に