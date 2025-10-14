14日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝151円70銭前後と、前日午後5時時点に比べ60銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝175円76銭前後と90銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース