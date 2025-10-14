◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦 ドジャース2-1ブリュワーズ(日本時間14日、アメリカンファミリー・フィールド)ドジャースのロバーツ監督がポストシーズンで初失点を記録した佐々木朗希投手について発言しました。佐々木投手はポストシーズンで、4試合で5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと好成績で新守護神として力を付けていました。しかしこの日の試合では9回に登板すると四球とヒットで1アウト2、3