◇第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会2025(10月11日〜15日、インド)アジア卓球選手権大会は14日、準決勝2試合が行われます。日本女子は、12日の初戦で北朝鮮に3勝2敗と辛くも勝利。キム・クムヨン選手に早田ひな選手、張本美和選手と敗れますが、最終第5戦で早田選手が勝利をあげました。準決勝を戦うシンガポールは予選から勝ち上がり、準々決勝でインドに3勝2敗で勝利。世界ランク165位のタン・ジャオユン選手が2勝をあげる活