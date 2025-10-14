昨年８月いっぱいでフジテレビを退社し、同１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが１３日、完全受注販売のカレンダーを再度、ＰＲした。「２０２６年カレンダーオフショット。１０月２１日までの受注販売です」とウェディングドレスのような繊細な刺繍と透け感が美しい白いキャミワンピースを着て、両手をあげ、脇を見せている、カレンダーのオフショット２枚を公開した。渡邊アナは９月２３日に壁掛けカレンダー