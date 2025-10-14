宮城、秋田、岩手の３県にまたがる栗駒山（１６２６メートル）で紅葉が見頃を迎えている。山頂から中腹にかけて木々が赤やオレンジ色に染まり、秋の到来を告げている＝写真、永井秀典撮影＝。鮮やかな山並みは「神のじゅうたん」とも称され、登山客らが絶景を眺めながら散策を楽しんでいた。新潟市の男性公務員（２５）は「一生に一度は見たかった。斜面に広がる紅葉がとてもきれい」と喜んでいた。登山道周辺でクマの目撃情