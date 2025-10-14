みなさん、ごきげんよう。朝、ホースで庭のお花に水をやりながら、自分の頭にも水をやったことがありますか。石塚英彦です。今回も私のお気に入りの飲食チェーンを紹介させていただきます。テーマは「定食」です。まずは「やよい軒」。店内の雰囲気は実家のようで落ち着きます。私のお気に入りは「チキン南蛮定食」です。今や全国で食べられるチキン南蛮ですが、本場は宮崎県。ポイントはタルタルソースの量です。私がチキン南蛮を