大阪・関西万博スペシャルサポーター青木崇高さん 大阪・関西万博のスペシャルサポータ―を務めた俳優でアーティストの青木崇高さんのアート作品が香川県の小豆島に展示されることになりました。 万博会場を訪れた青木さんが、大屋根リングや万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」からインスピレーションを受けて制作したもので、関西万博の余材を活用したそうです