１４日、国務院新聞弁公室が食糧分野の発展の成果をテーマに開いた「第１４次５カ年規画の質の高い達成」に関する記者会見。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京10月14日】中国国務院新聞（報道）弁公室は14日、「第14次5カ年規画（2021〜25年）の質の高い達成」に関する記者会見を北京で開いた。国家発展改革委員会党組メンバーで国家食糧・物資備蓄局局長の劉煥鑫（りゅう・かんきん）氏、同局の銭毅（せん・き）