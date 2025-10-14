萩焼協同組合が主催する陶器市「弐萩祭（にはぎさい）」が、2025年10月31日(金)から11月4日(火)までの5日間、山口県萩市の「萩・明倫学舎」にて開催されます。伝統的な茶陶から現代のライフスタイルに合わせた作品まで、萩焼の「今」に触れられるイベントです！ 萩焼協同組合主催 陶器市「弐萩祭」 開催期間：2025年10月31日(金)〜11月4日(火)開催時間：午前10時〜午後5時会場：萩・明倫学舎3号館2階交流室(大)