◆第７８回秋季全道高校野球大会▽２回戦紋別１１―１釧路湖陵＝６回コールド＝（１４日・プレド）史上最北端からの甲子園出場を目指す紋別が１１―１の６回コールドで釧路湖陵を下し、秋季北海道大初出場初勝利。６番・池田真人右翼手（２年）が２安打３打点と打線をけん引し、初の８強入りに貢献した。２点を奪った直後の１回第１打席では、外角高めの変化球を捉えて右前への適時打。続く２回２死満塁の好機でも外角の直