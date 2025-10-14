おととし中野市で男女4人が殺害された事件で、青木政憲被告（34）に死刑判決が言い渡されたことを受け、被害者の遺族がコメントを出しました。（原文ママ）竹内靖子さんの遺族「本日、長野地裁は被告人に対して死刑判決を言い渡しました。当然の判決かと思います。事件から2年以上経過し、ようやく始まった裁判、そして今日の判決。今日は妻・母の遺影を持参して家族みんなで判決を聞いていました。判決は出ましたが、妻・母は帰っ