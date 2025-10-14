番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は１４日、来週前半ともいわれる総理大臣指名選挙に向けての与野党の駆け引きを報じた。２６年間続いた自民・公明連立が解消したことについて、ブラックマヨネーズ・吉田敬は公明党の斉藤鉄夫代表が出演しているネット番組も見たことを明かし「お互い政策が違うこともあったと思う。なんで組んでいたのか、選挙のためだけということになりますよね。政策が違うなら