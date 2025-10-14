フリーアナウンサーの森香澄（30）が14日に放送されたAbema「どこまでハラスメント」（後12・00）に出演。男性から受けたセクハラについて語った。以前、ダイエットを成功させた森。周囲に痩せたと話していたら「男性の方から“えー、何カップから何カップになったの？”って言われた」と告白し「笑いながらというか、冗談だよみたいな感じで言えばOKみたいな。みんながいる前でも言ってたし」とオープンな場での発言であるこ