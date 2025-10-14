首位の鹿島は１４日、代表ウィークによる中断からの再開試合となる第３４節神戸戦（１７日・ノエスタ）に向け、非公開練習で調整した。＊＊＊紛れもない「大一番」を迎える。勝ち点で並ぶ２〜４位との差は５。３連覇を狙う４位神戸との直接対決は、Ｊ１の覇権争いの行方を大きく占う一戦となる。かねて神戸へのリスペクトを口にするＦＷ鈴木優磨は「選手個々のレベルが高く、サッカーとしても徹底してくる部分がある