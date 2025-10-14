オートレースを統括するJKAは14日、「出張オートレース！〜パブリックビューイング＆ファンミーティング〜in上野」を11月3日、東京・上野地区でオッズ・パーク社とのコラボにて開催すると発表した。当日はSG「第57回日本選手権オートレース」の優勝戦が行われる。この優勝戦のパブリックビューイングを実施し、同時にファンミーティングも行うというもの。参加費は無料で、第1部（正午〜午後2時）がファンミーティング。第