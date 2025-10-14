大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）に向け、元大関の十両・朝乃山（高砂）が１４日、東京・墨田区の高砂部屋で稽古を行った。弟弟子の朝白龍、出稽古に訪れた旭海雄（大島）らと９番取り、「ケガをしないように」と意識したというが、巻き替えてもろ差しになって寄り切るなどして７勝。「昨日から相撲を取る稽古を始めた。徐々に慣らせていければいい」と明かした。先場所は十両で１２勝３敗。「１年ぶりの