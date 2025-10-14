フリーアナウンサーの新井恵理那さんが自身のインスタグラムを更新。13日に終了してしまった「EXPO 2025 大阪・関西万博」に行けなかった悔しさをつづりました。【写真を見る】【 新井恵理那 】 「一生の後悔ができてしまいました」大阪万博に行けず「後悔」「次の万博…いつだろうなぁ」新井さんは「とうとう閉幕してしまいましたね…（ ; ; ）」と悲し気に書き出し、「先月、急遽大阪に行くことになったので混んでいてもいい