東京・墨田区にある4階建ての建物で火事があり、これまでに4人がけがをしています。【映像】現場の様子警視庁などによりますと、午後0時半ごろ、墨田区墨田の4階建ての建物から火が出ました。これまでに2階の10平方mが焼け、東京消防庁のポンプ車など31台が出動して消火活動が行われています。これ以上燃え広がる可能性は低いということです。この火事で、これまでに4人がけがをしています。現場は、東武スカイツリーライ