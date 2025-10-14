俳優杉浦太陽（44）が13日、フジテレビ系「呼び出し先生タナカSP」に出演。妻のタレント辻希美（38）について語った。この日は「全国遊園地＆テーマパーク検定」として番組が進行。「あしかがフラワーパーク」のイルミネーションに関する問題が出された。杉浦は「ここ家族で行ったんすよ。イルミネーションがホンマ綺麗過ぎて…。結婚して18年ですけど、また辻のこと好きになるっていうシチュエーションができるんすよ。ホンマ、ホ