セルフスタンドで「携行缶に給油できない」理由とは？涼しい風が心地よく感じられる10月。紅葉シーズンを前に、愛車でのドライブを計画している人も多いのではないでしょうか。秋の行楽に向けて燃料を満タンにしておきたいところですが、ガソリンを携行缶に詰めて持ち運ぶことについては注意が必要です。日常的に利用するガソリンスタンドも場合によっては給油NGな場合がある！【画像】「えっ…！」 これが給油口の中身です！