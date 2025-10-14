中山農村歌舞伎香川・小豆島町12日 香川県の小豆島で12日、伝統の農村歌舞伎が奉納され、大勢の観客でにぎわいました。 国の重要有形民俗文化財に指定されている香川県小豆島町の「中山の舞台」に約500人の観客が集まりました。 小学3年生から6年生までの11人が「白波五人男」の一幕を披露すると、客席から「おひねり」が飛んだり拍手が送られたりしました。 （観客）「みんな声がよく通っていて、元気よく楽