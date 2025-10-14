◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦ドジャース2―1ブルワーズ（2025年10月13日ミルウォーキー）ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で始まったブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第1戦に勝利。2点リードの9回に佐々木朗希投手（23）がつかまって1点差に迫られたが、逃げ切った。試合後、ロバーツ監督は8回1安打無失点と好投したスネルに代え、9回から佐々木を投入したことに「あれは難しい判断だった