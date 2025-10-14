まつげのカールが一日中崩れない！ディーアップから新登場の『カールロックマスカラベース』は、カールキープ力に特化したマスカラ下地。湿気や汗にも負けず、1日中ガッチリカールをロックします。さらに、ダマ知らずのスムーズな仕上がりで美しいまつげを演出。ナチュラルな透け感ブラックで、マスカラとしても使用できる優れもの。目元を華やかにしながら、まつげケアもできる