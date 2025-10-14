13日、鹿角市の市道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた人にけがはありませんでした。鹿角警察署の調べによりますと、13日午後6時半ごろ、鹿角市八幡平字宮尻の市道を走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた青森県の50代の男性にけがはありませんでした。近くの民家までは約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。