14日朝早く、大館市の国道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた人にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと、14日午前4時40分ごろ、大館市長走字陣馬の国道7号を、青森県方向から大館市白沢方向に走っていた普通乗用車が、右側から飛び出してきた体長約70センチのクマ1頭と衝突しました。運転していた北秋田市の60代の男性にけがはありませんでした。現場から近くの建物までは約150メートルで