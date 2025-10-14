2020年ア・リーグ本塁打王の実績を証明メジャーの元本塁打王らしい実力を見せつけた。楽天は14日、ルーク・ボイト内野手と来季の選手契約を締結したと発表した。7月から1軍に合流し、チームトップの13本塁打を放つなど、67試合で打率.300、OPS.882と結果を残した。ファンからも「超絶朗報きたぁぁぁぁぁ」「これは大きいな楽天」と喜びの声が相次いでいる。ヤンキース時代の2020年に短縮シーズンながら22本塁打でタイトルを獲