¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Á´ÂÎÎý½¬¡Ê14Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬14Æü¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËËÜµòÃÏ¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿ÀµÌÚ¤Ï¡Öº£µ¨¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¡£Æ±30Æü¤Ëº¸¸ª´ØÀá°¡Ã¦±±¤ËÈ¼¤¦º¸¸ª´ØÀá¥Ð¥ó¥«¡¼¥È½¤Éü