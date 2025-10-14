自民党の高市総裁は、来週にも開かれる臨時国会で総理大臣に選出された場合の閣僚人事で、防衛相に小泉農水相、総務相に林官房長官を起用する方向で調整に入りました。高市総裁の周辺によりますと、高市総裁が総理大臣に選出された場合、防衛相には小泉農水相を、総務相には林官房長官を起用したい考えで、調整を行っていることが分かりました。小泉氏は自民党総裁選で2位となり、決選投票で高市氏と戦ったほか、林氏は3位に入って