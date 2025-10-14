ユニバーサルミュージックおよび芸能事務所のクラウドナインは10月14日、今年4月に公開した、所属アーティスト・Ado（22歳）の「愛して愛して愛して」のミュージックビデオについて、「クリエイティブの一部を無断で使用していた」として公開を停止し、謝罪した。事務所の公式サイトに掲載された「Ado『愛して愛して愛して』ミュージックビデオに関するお詫び」では、「このたび、2025年4月に公開したAdoの『愛して愛して愛して』