【海外市場の注目ポイント】パウエル議長講演 パウエル米FRB議長が、全米企業エコノミスト協会（NABA)年次総会で講演を行う。経済見通しと金融政策がテーマとなっており、今後のFRBの金融政策姿勢に関するヒントがあるのではとの期待がある。次期ＦＲＢ議長候補の一人であるウォラー理事の講演も予定されている。