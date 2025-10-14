【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 9月以降の上昇トレンドが先々週いったん調整に入っていたが、先週は後半にかけて再び上昇。年初来高値を更新し8円35銭に迫った。その後の米中関係の悪化懸念での円買いは、リスク警戒の新興国通貨売りや、対米依存度の高さを嫌気され、一気に売りが入り8円11銭台を付けている。 テクニカル分析 - **レジスタンス**: 8.25 - **サポート**: 8.10-8.15心理的