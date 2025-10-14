お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が14日、自身のインスタグラムを更新。妻の安田成美、水谷豊＆伊藤蘭夫妻との豪華な4ショットを公開した。【写真】楽しそう！木梨＆成美夫妻と水谷＆蘭夫妻との豪華すぎる4S木梨は「ライブ鑑賞日記、その2！伊藤蘭さんライブ！新曲もヤバいがキャンディーズナンバーやっぱりヤバすぎ！！哀愁のシンフォニー、紙テープ投げ参加！私、NARUさん、右京さんも投げた！！下にいたハッピを着た同い