俊足の内野手としてエンゼルスなど6球団でプレーしたサンディ・アロマーさんが13日（日本時間14日）、死去した。大リーグ公式サイトなどが伝えた。81歳だった。2人の息子がメジャーで活躍したことで知られ、長兄ロベルト・アロマーは通算2724安打で2011年に米野球殿堂入りしている。弟のサンディ・アロマー。ジュニアは現在ガーディアンズの球団スタッフで、ガ軍は「「野球界がアロマー氏の死を悼む中、アロマー氏のご家族に