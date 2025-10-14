佐伯市消防本部 コンビニエンスストアで女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された佐伯市消防本部の33歳の男性消防士長が、14日付で懲戒免職処分となったことが、関係者への取材で分かりました。 懲戒免職処分を受けたのは、佐伯市消防本部通信指令課の33歳の消防士長です。 警察によりますと、この男性消防士長は9月22日、大分市のコンビニエンスストアの店内で、40代の女性のスカートの中をスマー