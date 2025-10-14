13日、能代市の保育園のすぐ近くでクマ1頭が目撃されました。能代警察署の調べによりますと、13日午前6時50分ごろ、能代市字轟のカキの木の下にいるクマ1頭を70代の男性が目撃しました。クマは、体長が約1メートルで、その後西の林の方向へ立ち去ったということです。轟保育園まで約5メートルで、警察が注意を呼びかけています。