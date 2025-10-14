13日朝、大館市の市街地でクマの目撃が相次ぎました。大館警察署の調べによりますと、13日午前6時ごろ、大館市鉄砲場の畑で、午前6時半ごろには大館市字中城の国道7号で、その5分後の午前6時35分ごろには大館市字古川町の民家の敷地内で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。いずれも大館市の中心部で、警察は1頭のクマが徘徊していたものとみています。大館市中心部では、今月7日からクマの目撃が相次いでいます。